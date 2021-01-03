Подколзин считает, что сборной России нужно показать свою лучшую игру в полуфинале МЧМ

Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин после победы над Германией в 1/4 финала МЧМ (2:1) отметил, что недоволен, как играла команда. По его мнению, в плей-офф нужно играть лучше.

— Что выделю хорошего? Что выиграли, — цитирует пресс-служба РФС Подколзина. — Плохо, что так играли. Есть, в чем прибавлять. В плей-офф нужно играть намного лучше. Надеюсь, что сейчас отдохнем, сделаем выводы и в полуфинал выйдем с другой игрой. Опять много удалений. Эмоции, технический брак — из-за этого идут удаления. Нельзя давать столько поводов судье. Будем работать, ошибок допускать нельзя.

Впереди полуфинал. Завтра проведем тренировку, поговорим с тренерским штабом, поговорим с пацанами. Нужно показать свою лучшую игру.