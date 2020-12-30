Подколзин признан лучшим игроком матча Австрия — Россия
08:10
Нападающий сборной России Василий Подколзин признан лучшим игроком команды в матче группового турнира МЧМ-2021 против Австрии (7:1).
Капитан российской сборной забросил 2 шайбы и отдал 1 результативную передачу. У австрийцев лучшим игроком встречи признали капитана команды, Марко Росси.
Vasily Podkolzin, player of the game. Stop questioning him. #WorldJuniors #Canucks pic.twitter.com/3w6zM51qBZ— Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020
Россияне одержали вторую победу на турнире и занимают 3-е место в таблице своей группы. Следующий матч команда Игоря Ларионова проведет в четверг, 31 декабря против Швеции. Начало — в 5.30 (мск).
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