Нападающий сборной России Василий Подколзин признан лучшим игроком команды в матче группового турнира МЧМ-2021 против Австрии (7:1).

Капитан российской сборной забросил 2 шайбы и отдал 1 результативную передачу. У австрийцев лучшим игроком встречи признали капитана команды, Марко Росси.

Россияне одержали вторую победу на турнире и занимают 3-е место в таблице своей группы. Следующий матч команда Игоря Ларионова проведет в четверг, 31 декабря против Швеции. Начало — в 5.30 (мск).