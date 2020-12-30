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Подколзин признан лучшим игроком матча Австрия — Россия

08:10
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Нападающий сборной России Василий Подколзин признан лучшим игроком команды в матче группового турнира МЧМ-2021 против Австрии (7:1).

Капитан российской сборной забросил 2 шайбы и отдал 1 результативную передачу. У австрийцев лучшим игроком встречи признали капитана команды, Марко Росси.

Россияне одержали вторую победу на турнире и занимают 3-е место в таблице своей группы. Следующий матч команда Игоря Ларионова проведет в четверг, 31 декабря против Швеции. Начало — в 5.30 (мск).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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