Почему судьи не удалили чешского защитника и не дали России большинство «пять на три»?

В матче МЧМ Россия — Чехия в третьем периоде произошел спорный эпизод.

При счете 0:2 во время большинства нашей команды защитник Карел Кликорка ударил по руке форварда Егора Спиридонова. Судьи должны были удалить чеха и дать России большинство «пять на три» более, чем на минуты. Фол не был зафиксирован, и через несколько секунд арбитры зафиксировали другое нарушение у сборной Чехии, но также удалили нападающего Родиона Амирова за симуляцию.