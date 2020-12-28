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Почему судьи не удалили чешского защитника и не дали России большинство «пять на три»?

Эпизод матча Чехия — Россия.
Эпизод матча Чехия — Россия.
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В матче МЧМ Россия — Чехия в третьем периоде произошел спорный эпизод.

При счете 0:2 во время большинства нашей команды защитник Карел Кликорка ударил по руке форварда Егора Спиридонова. Судьи должны были удалить чеха и дать России большинство «пять на три» более, чем на минуты. Фол не был зафиксирован, и через несколько секунд арбитры зафиксировали другое нарушение у сборной Чехии, но также удалили нападающего Родиона Амирова за симуляцию.

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