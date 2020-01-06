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Почему на самом деле канадца не удалили за выброс шайбы в финале против России? Инсайд «СЭ»

13:38
5 января. Острава. Канада U20 — Россия U20 — 4:3. Фото Фото iihf.com
5 января. Острава. Канада U20 — Россия U20 — 4:3. Фото Фото iihf.com
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В финале МЧМ сборная России, отдавшая преимущество с 3:1, проигрывала и осаждала ворота канадцев в большинстве. Вшестером против четверых. Канадский форвард Эйдон Дьюдас выбросил шайбу по борту, она перелетела через стекло и ударилась в камеру, висящую по центру площадки.

Почему же канадца не удалили?

«СЭ» провел собственное расследование и выяснил через собственных инсайдеров следующее. Оказывается, перед турниром пресловутая камера TSN обсуждалась на судейских установках. Дело в том, что маленькая ее часть выглядывает на лед. Было решено, что в случае попадания в нее шайбы будет действовать вышеуказанный пункт правил. Но самое главное не это. Организаторы забыли сказать об этом командам. Понятно, что вероятность попадания в нее одна на сто или более тысяч. Однако в России это называется халатность и разгильдяйство. Случись это у нас, в России еще долго бы шли разбирательства по любимой нами теме «кто виноват». В ИИХФ об этом предпочли умолчать, скинув ссылку на пункт инсайдерам.

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