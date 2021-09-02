Победитель МЧМ в Баффало Голубев: «Сколько можно об этом вспоминать?»

Форвард «Сибири» Денис Голубев, один из участников победного молодежного чемпионата мира в Баффало в 2011 году, в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с бывшими игроками сборной России.

— Как-нибудь задумывались, что вы уже не «золотые мальчики», а 30-летние мужики?

— Это жизнь. Да, мы не молодеем. Думаю, что через это все проходят. Иногда думаешь, что тебе не так давно было 25, а уже раз — и 30 исполнилось.

— В Челябинске вы жили в одном отеле с «Автомобилистом», где играют Станислав Бочаров и Дмитрий Шикин. Всегда было интересно, как часто игроки золотой молодежки вспоминают Баффало при встрече.

— Да нет, сейчас уже не вспоминаем о Баффало. Уже десять лет прошло. Сколько можно об этом вспоминать? При встречах мы общаемся о жизни, о семьях, о детях, а Баффало — это уже история.

— Со многими из той команды удалось пронести дружбу через всю карьеру?

— Да, почти со всеми остались в хороших отношениях. Такого, что кто-то с кем-то не общается, нет. После игр мы обязательно остаемся, чтобы обняться и поговорить друг с другом. С тем же Валерием Николаевичем Брагиным в хороших отношениях остались. С ним тоже могу поговорить и спросить совета.