Победитель МЧМ в Баффало Голубев: «Сколько можно об этом вспоминать?»
Форвард «Сибири» Денис Голубев, один из участников победного молодежного чемпионата мира в Баффало в 2011 году, в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с бывшими игроками сборной России.
— Как-нибудь задумывались, что вы уже не «золотые мальчики», а 30-летние мужики?
— Это жизнь. Да, мы не молодеем. Думаю, что через это все проходят. Иногда думаешь, что тебе не так давно было 25, а уже раз — и 30 исполнилось.
— В Челябинске вы жили в одном отеле с «Автомобилистом», где играют Станислав Бочаров и Дмитрий Шикин. Всегда было интересно, как часто игроки золотой молодежки вспоминают Баффало при встрече.
— Да нет, сейчас уже не вспоминаем о Баффало. Уже десять лет прошло. Сколько можно об этом вспоминать? При встречах мы общаемся о жизни, о семьях, о детях, а Баффало — это уже история.
— Со многими из той команды удалось пронести дружбу через всю карьеру?
— Да, почти со всеми остались в хороших отношениях. Такого, что кто-то с кем-то не общается, нет. После игр мы обязательно остаемся, чтобы обняться и поговорить друг с другом. С тем же Валерием Николаевичем Брагиным в хороших отношениях остались. С ним тоже могу поговорить и спросить совета.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/khl-intervyu-napadayuschego-sibiri-denisa-golubeva-1830312/
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