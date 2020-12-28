Победа в матче с Австрией выведет сборную России в плей-офф МЧМ

Молодежная сборная России сыграла на МЧМ два матча: против США (5:3) и Чехии (0:2). Следующая игра — 30 декабря против Австрии, которая пока провела одну встречу — с США (0:11).

Победа в матче выведет российскую команду в плей-офф. Напомним, что из каждой группы в четвертьфиналы выходят по четыре команды.

Российская команда набрала 3 очка после двух матчей в группе B. Также по 3 очка в активе команд Швеции (1 матч), Чехии (2 матча) и США (2 матча). Сборная Австрии, проведшая один матч, не имеет очков.