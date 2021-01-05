Плющев заявил, что сборной России нужно отбросить эмоции после поражения от Канады

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что сборной России необходимо забыть полуфинальный матч МЧМ с Канадой и думать о предстоящей встрече за третье место против сборной Финлянлии.

— Поражение от сборной Канады — неприятный факт, все мы ждали другого исхода, — сказал Плющев. — Однако, надо уметь воспринимать действительность такой, какая она есть. Мы проиграли очень сильной команде, которая идет к своей цели. Дома, канадцы хотели показать мощный, открытый и активный хоккей. Они это и сделали с нами, с соперником, которого они уважают и которого они побаивались. Нам, особенно тем, кто работают в нынешнем хоккее, конечно, это поражение вдвойне обидно, потому что мы обыгрывали Канаду, и не раз. Но чемпионат мира продолжается и сейчас рановато рвать на себе тельняшки и посыпать голову пеплом, искать крайних и тащить всех на эшафот. Надо спокойно воспринять информацию, сделать выводы, завершить чемпионат мира с достоинством, а уже затем делать выводы.

Анализ должен быть проведен спокойно, специалистами без всяких эмоций. Я прекрасно помню, как неудачно молодежная сборная выступали на молодежном чемпионате мира в Москве, а спустя год в Чехии, мы вернули стране золотые медали, обыграв в финале тех же канадцев.

Впереди сейчас матч за третье место с финнами. Наши ребята будут биться только за победу. Сейчас надо отбросить эмоции, чтобы ребята успокоились и не посыпали голову пеплом, чтобы не было истерик. Хоккей — мужская игра, нужно уметь держать удар, какой бы тяжелый он не был. Необходимо спокойно выйти на эту игру и показать тот хоккей, на который мы способны. Игра с финнами будет сложной. Финны проявляют себя в последнее время весьма неплохо на молодежных и взрослых чемпионатах мира. Надо спокойно подготовиться к этой игре, посмотреть видеозаписи игр финнов, особенно последние с Канадой и США, чтобы понять их сильные и слабые стороны. Ребятам — удачи, а тренерскому штабу — спокойствия и уверенности. Будем за вас болеть.

Сборная России сыграет за третье место на МЧМ с Финляндией. Встреча состоится в ночь с 5 на 6 января, начало — в 1.30 (мск).