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Плющев — о полуфинале России с Канадой на МЧМ: «Будут играть с открытым забралом и те, и другие»

17:25
Владимир Плющев. Фото Никита Успенский., "СЭ"
Владимир Плющев. Фото Никита Успенский., "СЭ"
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от матча сборных России и Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира.

«Сможем одержать победу за счет хорошей организации игры и дисциплины. Все понимают значимость этого матча. Все карты открыты, будут играть с открытым забралом и те, и другие. Кто лучше готов на сегодняшний день, кто выполнит правильный план на игру, кто проявит себя — тот и победит, — сказал Плющев в комментарии «СЭ». — В полуфиналах нет фаворитов, есть только команды, которые выходят играть на победу. Канадцы прошли групповой этап без сучка и задоринки, но это не говорит о том, что с ними нельзя играть. Наоборот, можно и нужно хорошо себя показать.

Результат зависит от многих факторов: игра вратарей, оборона и атака, реализация большинства. Вся игра состоит из побед и ошибок. Кто допустит больше ошибок, скорее всего, и проиграет".

Игра между сборными России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января. Начало — в 02.00 (мск).

(Анастасия Пастернак)

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