Плющев о победе над Швейцарией на МЧМ: «Соперник не справился с тем, что мы предложили»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды над Швейцарией (4:2) в рамках группового этапа МЧМ-2022 в Канаде.

«Результатом матча доволен, но не всеми моментами по игре. Любая команда в это время находится в оптимальной форме, на том пике, который им нужен. Шведы на порядок и класс выше швейцарцев. То, что мы предложили шведам, они с этим справились, а вчерашний противник не смог», — сказал Плющев «СЭ».

Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. В следующем матче команда сыграет со Словакией 30 декабря.