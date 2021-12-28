МЧМ по хоккею 2022
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Плющев о победе над Швейцарией на МЧМ: «Соперник не справился с тем, что мы предложили»

11:02
Теги:

Заслуженный тренер России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды над Швейцарией (4:2) в рамках группового этапа МЧМ-2022 в Канаде.

«Результатом матча доволен, но не всеми моментами по игре. Любая команда в это время находится в оптимальной форме, на том пике, который им нужен. Шведы на порядок и класс выше швейцарцев. То, что мы предложили шведам, они с этим справились, а вчерашний противник не смог», — сказал Плющев «СЭ».

Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. В следующем матче команда сыграет со Словакией 30 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Мария Куцубеева все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Великий матч Федорова: 25 лет назад он забил пять голов «Вашингтону» и установил суперрекорд НХЛ
Стали известны подробности гибели националиста Просвирнина
0
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде