Петрищев, Епишин, Котляревский, Мальцев, Артемов и Ивашов не вошли в состав молодежной сборной России на ЧМ

Сборная России завершила подготовку к чемпионату мира в Новогорске, информирует официальный сайт ФХР. На этом этапе подготовки в расположении молодежной сборной находилось 28 хоккеистов. Тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным в течение восьмидневного сбора предложил команде очень серьезную нагрузку. Каждодневные трехразовые тренировки – занятие на "земле" и два – на льду, в том числе и утром в день матча. Вне заявки на сегодняшнюю игру против СКА (0:2) остались: вратарь – Антон Красоткин, защитники – Михаил Епишин, Руслан Петрищев, нападающие – Михаил Мальцев и Роман Ивашов. После окончания контрольного Брагин назвал список хоккеистов, которые продолжат подготовку к чемпионату мира (26 декабря – 5 января, Канада) на заключительном сборе в Кингстоне.

Расположение команды покинули: защитники – Руслан Петрищев ("Салават Юлаев"), Михаил Епишин ("Витязь") и нападающие – Михаил Котляревский ("Салават Юлаев"), Михаил Мальцев ("СКА-Нева"), Артем Артемов ("Сибирь"), Роман Ивашов ("Автомобилист").

Завтра утром за океан отправятся 22 игрока: вратари Антон Красоткин (ХК "Локо"), Илья Самсонов ("Металлург" Мг), Владислав Сухачев ("Челмет");

защитники Вадим Кудако ("Северсталь"), Михаил Сидоров ("Ак Барс"), Артем Чмыхов (ЦСКА), Камиль Фазылзянов ("Нефтехимик"), Егор Воронков, ( "Витязь"), Григорий Дронов ("Металлург" Мг), Егор Рыков (СКА), Артем Волков ("Динамо" Бшх);

нападающие Кирилл Капризов, Михаил Воробьев (оба – "Салават Юлаев"), Кирилл Ураков ("Торпедо" НН), Данила Квартальнов, Павел Карнаухов (оба – ЦСКА), Александр Полунин ("Локомотив"), Кирилл Беляев ("Югра"), Никита Ли ("Спартак"), Герман Рубцов ("Витязь"), Денис Алексеев, Данил Юртайкин (оба – ХК "Рязань")

В бывшей столице Канады к претендентам на участие в МЧМ из российских лиг присоединятся кандидаты, выступающие за океаном: защитники – Михаил Сергачев ("Виндзор"), Сергей Зборовский ("Реджайна"); нападающие – Никита Коростелев ("Сарния"), Артур Тянулин ("Оттава 67-е"), Яков Тренин ("Гатино"), Денис Гурьянов ("Техас").

В Кингстоне сборная России проведет два контрольных матча: с Данией (20 декабря) и Швецией (22 декабря). После игры со скандинавами будет сформирована заявка на молодежный чемпионат мира-2017 из 23-х хоккеистов.