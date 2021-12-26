Петр Воробьев: «Мы больше говорим о победах, но не выигрывали МЧМ 11 лет. Надо быть скромнее»

Заслуженный тренер России Петр Воробьев поделился ожиданиями от молодежного чемпионате мира по хоккею 2022 года.

«Чтобы победить, нужен серьезный опыт, — приводит слова Воробьева «Чемпионат». — На чемпионате мира мы увидим, что представляет из себя этот тренерский штаб. Желаю Сергею победы. У нас очень неплохая сборная, но, с другой стороны, у Канады, Швеции, Финляндии тоже приличные команды. Для того, чтобы говорить о серьезных достижениях, надо сначала их добиться. Мы больше говорим о победах, но не выигрывали молодежным чемпионат мира 11 лет. Надо быть скромнее».

Тренер выразил надежду, что вратарь национальной команды Ярослав Аскаров проведет турнир жизни.

«Меня волнует вопрос, почему Ярослав долгое время не выступал, и как он будет теперь играть на чемпионате мира. Самая страшная проблема будет в том, что у нас пока нет надежных голкиперов на молодежный чемпионат мира. Конечно, верю, что Аскаров может провести турнир жизни», — сказал он.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 5 января.