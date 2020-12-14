Первый канал покажет все матчи сборной России на МЧМ-2021

Первый канал покажет все матчи с участием сборной России на групповом этапе и в плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года в прямом телеэфире и онлайн на эксклюзивной основе.

Также Первый канал будет вести прямую трансляцию товарищеского матча Россия — Канада 24 декабря (в 02:00), предваряющего старт чемпионата. Все матчи турнира будут доступны и на сайте www.1tv.ru. Кроме того, ключевые игры дополнительно будут показаны в повторе в более удобное для зрителей Центральной части России время.

МЧМ-2021. Эдмонтон, Канада. Время московское.

26 декабря. 05:30. Россия — США

28 декабря. 05:30. Россия — Чехия

30 декабря. 05:30. Россия — Австрия

31 декабря. 05:30. Россия — Швеция

2-3 января 2021 года. 1/4 финала

4-5 января. 1/2 финала

6 января. 05:30 — Финал