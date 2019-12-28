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Первая шайба России в ворота Канады была заброшена из офсайда

21:20
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Первый гол в матче молодежного чемпионата мира Россия — Канада, заброшенный на второй минуте Александром Ховановым, был забит после офсайда.

Во время перехвата российским форвардом шайба покинула пределы зоны и вернулась в момент, когда в чужой зоне был другой российский игрок. Это подтвердил телевизионный повтор. Однако арбитры не стали просматривать эпизод, а канадцы не взяли челлендж.

Россия — Канада. Live!

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2
Офсайд




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