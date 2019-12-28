Первая шайба России в ворота Канады была заброшена из офсайда

Первый гол в матче молодежного чемпионата мира Россия — Канада, заброшенный на второй минуте Александром Ховановым, был забит после офсайда.

Во время перехвата российским форвардом шайба покинула пределы зоны и вернулась в момент, когда в чужой зоне был другой российский игрок. Это подтвердил телевизионный повтор. Однако арбитры не стали просматривать эпизод, а канадцы не взяли челлендж.

Alexander Khovanov gets a lucky bounce off @hockeycanada goalie Nicolas Daws and it's 1-0 @russiahockey less than 2 minutes into the game! @monctonwildcats #WorldJuniors pic.twitter.com/eL2bRgVJtf — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2019

Россия — Канада. Live!