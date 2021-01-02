Перед плей-офф МЧМ-2021 не выявлено ни одного положительного теста на коронавирус
Пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) опубликовала отчет о тестировании участников молодежного чемпионата мира-2021 на коронавирус. После групповой стадии было сделано 9629 тестов среди игроков, персонала и официальных лиц. Ни один из них не дал положительный результат.
«Все сотрудники и игроки команд, а также все официальные лица на льду и за его пределами будут продолжать проходить ежедневное тестирование на протяжении всего турнира. Исполнительный комитет мероприятия регулярно получает обновления через Медицинский комитет мероприятия и будет продолжать анализировать результаты тестирования», — отмечается в пресс-релизе.
Напомним, матч 1/4 финала Россия — Германия состоится в субботу, 2 января. Начало — в 20.00 (Мск).
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