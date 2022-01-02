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Пассажирка рейса из Калгари заявила, что российские тренеры курили в самолете и слушали русский рок на полную громкость

08:54
Россияне не смогли улететь из Канады с первой попытки. Фото Getty Images
Россияне не смогли улететь из Канады с первой попытки. Фото Getty Images
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Одна из пассажирок самолета из Калгари во Франкфурт рассказала подробности инцидента со снятием российских хоккеистов с рейса.

Сергей Зубов. «То, как поступили чехи, — очень некрасиво». Главный тренер молодежки рассказал, как команду высадили с рейса

Агата Смикот в разговоре с Postmedia после прибытия в Европу в субботу днем сообщила, что после посадки в самолет бортпроводники подошли к двум пассажирам, которых женщина посчитала тренерами или сборной России, попросив одного из них не курить в самолете и надеть защитную маску. Затем второй мужчина включил на телефоне на полную громкость русский рок.

Ранее стало известно, что после инцидентов, связанных с отказом использовать маски, курением и употреблением алкоголя, представители авиакомпании вывели из самолета все четыре сборные (Чехии, Финляндии, Швеции и России). Затем было принято решение допустить финнов и шведов назад, а россиян и чехов — нет.

Ранее молодежный чемпионат мира-2022 в Эдмонтоне и Ред-Дире был отменен из-за коронавируса в трех командах — США, Чехии и России.

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Евгений Козинов все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен