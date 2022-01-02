Пассажирка рейса из Калгари заявила, что российские тренеры курили в самолете и слушали русский рок на полную громкость
Одна из пассажирок самолета из Калгари во Франкфурт рассказала подробности инцидента со снятием российских хоккеистов с рейса.
Агата Смикот в разговоре с Postmedia после прибытия в Европу в субботу днем сообщила, что после посадки в самолет бортпроводники подошли к двум пассажирам, которых женщина посчитала тренерами или сборной России, попросив одного из них не курить в самолете и надеть защитную маску. Затем второй мужчина включил на телефоне на полную громкость русский рок.
Ранее стало известно, что после инцидентов, связанных с отказом использовать маски, курением и употреблением алкоголя, представители авиакомпании вывели из самолета все четыре сборные (Чехии, Финляндии, Швеции и России). Затем было принято решение допустить финнов и шведов назад, а россиян и чехов — нет.
Ранее молодежный чемпионат мира-2022 в Эдмонтоне и Ред-Дире был отменен из-за коронавируса в трех командах — США, Чехии и России.
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