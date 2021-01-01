Определены все пары 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2021

На МЧМ-2021 в Эдмонтоне по итогам группового турнира стали известны все пары первого раунда плей-офф. Сборная России сыграет с Германией в 1/4 финала молодежного чемпионата мира.

Пары составили:

Канада — Чехия (3 января, 3.00 мск)

Финляндия — Швеция (2 января, 23.30 мск)

Россия — Германия (2 января, 20.00 мск)

США — Словакия (3 января, 6.30 мск)

По регламенту МЧМ перед полуфиналами пройдет посев четырех оставшихся сборных по рейтингу на основе результатов группового турнира: 1. Канада. 2. США. 3. Финляндия. 4. Россия. 5. Швеция. 6. Германия. 7. Чехия. 8. Словакия.