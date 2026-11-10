Овечкин уверен, что канадские болельщики ждут россиян на молодежном чемпионате мира

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что канадские болельщики хотели бы видеть российских хоккеистов на молодежном чемпионате мира-2027.

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Однако премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российским игрокам не будут выдавать визы для участия в МЧМ. Кроме того, сборные Швеции и Швейцарии объявили об отказе играть с россиянами.

«Это его мнение и его решение. Я не знаю, как все сложится, но уверен: если спросить болельщиков, они хотят видеть лучших игроков и хотят видеть молодых игроков, которые станут будущими звездами, будущими игроками НХЛ. Но это не в наших руках. Как спортсмен, ты хочешь представлять свою страну. Неважно, чемпионат мира, Олимпийские игры или чемпионат Европы — ты просто хочешь выйти и играть», — приводит Ottawa Citizen слова Овечкина.

9 ноября ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Федерация хоккея России (ФХР) получила от Международной федерации хоккея (ИИХФ) уведомление о включении сборной России в состав участников молодежного чемпионата мира.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ИИХФ допустить российские сборные к турнирам под эгидой организации.