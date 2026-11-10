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Овечкин уверен, что канадские болельщики ждут россиян на молодежном чемпионате мира

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что канадские болельщики хотели бы видеть российских хоккеистов на молодежном чемпионате мира-2027.

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Однако премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российским игрокам не будут выдавать визы для участия в МЧМ. Кроме того, сборные Швеции и Швейцарии объявили об отказе играть с россиянами.

«Это его мнение и его решение. Я не знаю, как все сложится, но уверен: если спросить болельщиков, они хотят видеть лучших игроков и хотят видеть молодых игроков, которые станут будущими звездами, будущими игроками НХЛ. Но это не в наших руках. Как спортсмен, ты хочешь представлять свою страну. Неважно, чемпионат мира, Олимпийские игры или чемпионат Европы — ты просто хочешь выйти и играть», — приводит Ottawa Citizen слова Овечкина.

Молодежная сборная России по&nbsp;хоккею.«Было бы хорошо, если бы русские не приехали». Ситуация вокруг МЧМ-2027 обострилась до предела

9 ноября ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Федерация хоккея России (ФХР) получила от Международной федерации хоккея (ИИХФ) уведомление о включении сборной России в состав участников молодежного чемпионата мира.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ИИХФ допустить российские сборные к турнирам под эгидой организации.

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Александр Овечкин
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