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Овечкин поддержал игроков молодежной сборной России перед МЧМ

09:24
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал хоккеистов молодежной сборной России перед МЧМ-2021, который пройдет в Эдмонтоне (Канада).

«Удачи! Будем болеть!», — написал Овечкин под постами нападающих Василия Подколзина и Егора Афанасьева в Instagram.

Из Instagram Василия Подколзина.
Из Instagram Василия Подколзина.
Из Instagram Егора Афанасьева.
Из Instagram Егора Афанасьева.

МЧМ-2021 пройдет с 25 декабря по 5 января. Соперниками сборной России на групповом турнире будут шведы, американцы, австрийцы и чехи.

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