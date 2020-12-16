Овечкин поддержал игроков молодежной сборной России перед МЧМ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал хоккеистов молодежной сборной России перед МЧМ-2021, который пройдет в Эдмонтоне (Канада).

«Удачи! Будем болеть!», — написал Овечкин под постами нападающих Василия Подколзина и Егора Афанасьева в Instagram.

Из Instagram Василия Подколзина.

Из Instagram Егора Афанасьева.

МЧМ-2021 пройдет с 25 декабря по 5 января. Соперниками сборной России на групповом турнире будут шведы, американцы, австрийцы и чехи.