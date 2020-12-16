Овечкин поддержал игроков молодежной сборной России перед МЧМ
09:24
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал хоккеистов молодежной сборной России перед МЧМ-2021, который пройдет в Эдмонтоне (Канада).
«Удачи! Будем болеть!», — написал Овечкин под постами нападающих Василия Подколзина и Егора Афанасьева в Instagram.
Из Instagram Василия Подколзина.
Из Instagram Егора Афанасьева.
МЧМ-2021 пройдет с 25 декабря по 5 января. Соперниками сборной России на групповом турнире будут шведы, американцы, австрийцы и чехи.
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