Отец Мичкова рассказал, как у его сына выявили коронавирус на МЧМ-2022
22:52
Андрей Мичков, отец форварда молодежной сборной России Матвея Мичкова, прокомментировал положительный тест на коронавирус у его сына во время чемпионата мира.
«Сначала пришел положительный тест на коронавирус, — сказал Микчков-старший. — Мы сразу же сделали экспресс-тест — ответ был отрицательным. Сейчас сделали еще один тест, будем отталкиваться от его результатов».
Ранее стало известно, что из-за положительного теста у Мичкова России засчитали поражение в матче со Словакией.
(Антон Иванов)
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