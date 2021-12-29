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Отец Мичкова рассказал, как у его сына выявили коронавирус на МЧМ-2022

22:52
Матвей Мичков. Фото ФХР
Матвей Мичков. Фото ФХР
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Андрей Мичков, отец форварда молодежной сборной России Матвея Мичкова, прокомментировал положительный тест на коронавирус у его сына во время чемпионата мира.

«Сначала пришел положительный тест на коронавирус, — сказал Микчков-старший. — Мы сразу же сделали экспресс-тест — ответ был отрицательным. Сейчас сделали еще один тест, будем отталкиваться от его результатов».

Ранее стало известно, что из-за положительного теста у Мичкова России засчитали поражение в матче со Словакией.

(Антон Иванов)

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