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Отец Мичкова — о положительном тесте сына на МЧМ: «Есть подозрения, что это была какая-то провокация»

Отец Мичкова назвал провокацией положительный тест сына на коронавирус на МЧМ-2022 в Канаде
22:27
Матвей Мичков. Фото ФХР
Матвей Мичков. Фото ФХР
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Андрей Мичков, отец форварда молодежной сборной России Матвея Мичкова, прокомментировал положительный тест на коронавирус у его сына.

«Хотелось, чтобы чемпионат мира приостановили, — сказал Мичков-старший. — Люди заболевают, спортивный принцип пропадает. Как чувствует себя Матвей? Сначала пришел положительный тест на коронавирус. Мы сразу же сделали экспресс-тест — ответ был отрицательным.

Сейчас сделали еще один тест, будем отталкиваться от его результатов. У нас есть подозрения, что это была какая-то провокация. Просто у американцев вчера тоже не у простых людей был выявлен вирус — у капитана и у ключевых игроков сборной.

Странно получается, что коронавирус выявляется именно у ключевых игроков сборных. Я считаю, что Мичков является одним из лидеров нашей команды. Вдвойне обидно получается. Мы приехали решать большие задачи на золото, а тут такое происходит».

Ранее стало известно, что из-за положительного теста у Мичкова россиянам засчитали поражение в матче молодежного чемпионата мира против Словакии.

(Антон Иванов)

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