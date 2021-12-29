Андрей Мичков, отец форварда молодежной сборной России Матвея Мичкова, прокомментировал положительный тест на коронавирус у его сына.

«Хотелось, чтобы чемпионат мира приостановили, — сказал Мичков-старший. — Люди заболевают, спортивный принцип пропадает. Как чувствует себя Матвей? Сначала пришел положительный тест на коронавирус. Мы сразу же сделали экспресс-тест — ответ был отрицательным.

Сейчас сделали еще один тест, будем отталкиваться от его результатов. У нас есть подозрения, что это была какая-то провокация. Просто у американцев вчера тоже не у простых людей был выявлен вирус — у капитана и у ключевых игроков сборной.

Странно получается, что коронавирус выявляется именно у ключевых игроков сборных. Я считаю, что Мичков является одним из лидеров нашей команды. Вдвойне обидно получается. Мы приехали решать большие задачи на золото, а тут такое происходит».

Ранее стало известно, что из-за положительного теста у Мичкова россиянам засчитали поражение в матче молодежного чемпионата мира против Словакии.

(Антон Иванов)