«От русского вратаря ждут игры на божественном уровне». В сети прокомментировали победу России над США на МЧМ

Главный североамериканский форум Hfboards внимательно следил за матчем Россия — США (5:3) на МЧМ. И пользователи признали закономерность победы сборной России. Вот самые яркие комментарии с форума.

Nolanitis: «Думаю, что Найт не оставил США шансов. За исключением игры вратаря, команды выглядела нормально. Было бы вновь интересно видеть встречу этих соперников».

57special: «Будет забавно, если и Аскаров и Найт не окажутся в числе лучших вратарей турнира. Но стоит признать, что команда США все время была на шаг позади России. Россияне выглядели гораздо лучше, но не показали той яркой атаки, к которой мы привыкли».

Rubi: «Вольф выглядит значительно лучше, что наш «золотой мальчик» Найт».

NJ DevLolz: «Лучшим защитником на льду в этот вечер был Мухамадуллин».

Melkor: «Бросилось в глаза, что России не хватает защитника уровня Александра Романова. Он выглядел настоящим монстром на прошлых турнирах. Сейчас в команде есть неплохие ребята, но никто из них не дотягивает до этого уровня».

Passions: «Удивительно, но больше всего вопросов вызвала игра Аскарова. Он плохо контролировал отскок и вообще выглядел как-то неуверенно. Я видел другие его матчи. И у меня начинает складываться впечатлением, но что плохо умеет справляться с большим давлением».

ViD: «Мне кажется, что некоторые люди ожидают, что Аскаров будет играть на каком-то божественном уровне. И поэтому не отдают должное его удачным действиям. Я считаю, что только в моменте с первым голом он мог сыграть лучше».

Hanji: «У России нет яркой звезды за исключением Аскарова. Но у них глубокий состав, мощные и агрессивные ребята. Команда очень хорошо выстроена и подготовлена».

ORRFForever: «России нужно играть более дисциплинировано, поработать над большинством, а Аскарову нужно найти свою игру. И тогда золото вполне реально».

Kshadoo: «Американская команда выглядит более талантливой. Но у России собрались более зрелые игроки, так как многие уже играли на профессиональном уровне».

Bounces R Way: «Очень крепкая игра российской команды. Аскаров не всегда только чувствовал себя комфортно. У Америки выделились Кофилд и еще несколько нападающих. А вот оборона выглядела посредственно, хотя обычно эта линия является сильной стороной американцев».

Sasso09: «Я считаю, что российский тренер полностью переиграл тренера сборной США. Россия показала очень выстроенную игру».

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