Орлов рассказал, на какой хоккейный турнир хотел бы попасть со сборной России

Чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, защитник «Вашингтона» и сборной России Дмитрий Орлов рассказал, как повлияла победа на МЧМ в Баффало на развитие хоккея в России и заявил, что надеется сыграть на ОИ-2022 в Пекине.

Напомним, что на МЧМ-2011 российская сборная одержала волевую победу над Канадой со счетом 5:3, отыграв пять шайб в третьем периоде.

— Приятно, что о нашей победе все вспоминают. Возможно, она дала какой-то толчок популяризации молодежного спорта. Сейчас для сборной России много чего делают. Лично мне всегда приятно приезжать в расположение национальной команды. Есть все условия, чтобы ты играл и чувствовал гордость, выходя в свитере с гербом России на груди. Надо прививать такое отношение с самого детства как это делали уже с поколением, которое было перед нами. Там все при любой возможности ехали в сборную. Мы также росли, понимая, что возможность сыграть за национальную команду — что-то нереальное.

Я до сих пор надеюсь, что у меня будет возможность выступить на Олимпиаде. Когда ты пешком под стол ходишь, то родители тебе об этом рассказывают. Сами смотрят Олимпиаду по телевизору — и ты вместе с ними. Это действительно значимое событие. Хотелось бы ощутить победные эмоции и на таком турнире. Во время молодежного чемпионата мира мы только становились хоккеистами с именем. Сейчас уже достаточно поиграли, брали золото на чемпионате мира. Это хорошо, но хочется большего. В Олимпиадах принимают участие все сильнейшие. Хотелось бы перенести опыт Баффало и на первую сборную, ведь многие потенциальные кандидаты там выступали десять лет назад. Сплотиться, вспомнить прошлое и поиграть снова вместе.

(Михаил Зислис)