Чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, победитель МЧМ, защитник «Вашингтона» и сборной России Дмитрий Орлов поделился воспоминаниями о триумфе в Баффало 10 лет назад. Российская сборная одержала волевую победу над Канадой со счетом 5:3, отыграв пять шайб в третьем периоде.

— Та победа, учитывая все обстоятельства, в том числе и высадку с самолета, стала легендарной.

— Спустя десять лет можно и так сказать. Когда всего год-два прошли, то она еще не воспринимается. Памятный момент и одновременно опыт для тех, кто подрастет и смотрит на нас, понимая, что можно и что нельзя (смеется). Помню, как потом мы ходили на Первом канале на какую-то программу. Нам там говорили, что гимн так петь было нельзя. Люди какую-то ахинею несли. Но мы же не певцы, сами на эмоциях, счастливые. Наша сборная ажиотажа вокруг себя тогда много собрала.

Хотя теперь, если брать во внимание интерес болельщиков, молодежный чемпионат мира стал гораздо популярнее в России. И на телевидении — тоже. Десять лет назад всего этого не было. Вижу только плюс для хоккея в том, что многие люди уже знают о ребятах, которые выступают за молодежную сборную. Сам чемпионат мира — это драма, триллер. Непонятно, чем все может закончиться. Болельщикам надо знать, что молодые парни уже могут выиграть значимое в своей карьере.

(Михаил Зислис)