Организаторы МЧМ-2022 не собираются ограничивать посещаемость матчей, продано около 90 процентов билетов

Организаторы МЧМ-2022 не собираются ограничивать посещаемость матчей турнира, несмотря на эпидемиологическую ситуацию на фоне пандемии коронавируса.

«Мы каждый день находимся на связи с властями провинции Альберта и местными органами здравоохранения. Они внимательно анализируют ситуацию в других провинциях. Мы проводим обсуждения, но в данный момент нет планов ограничивать число болельщиков на матчах. Мы собираемся проводить игры при полных трибунах», — приводит CBC слова вице-президента Хоккейной ассоциации Канады Дина Макинтоша.

По словам Макинтоша, уже продано около 90 процентов билетов на игры турнира.

МЧМ-2022 пройдет с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России будет выступать в группе B с командами Словакии, Швейцарии, Швеции и США.