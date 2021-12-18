Организаторы МЧМ-2022 не собираются ограничивать посещаемость матчей, продано около 90 процентов билетов
Организаторы МЧМ-2022 не собираются ограничивать посещаемость матчей турнира, несмотря на эпидемиологическую ситуацию на фоне пандемии коронавируса.
«Мы каждый день находимся на связи с властями провинции Альберта и местными органами здравоохранения. Они внимательно анализируют ситуацию в других провинциях. Мы проводим обсуждения, но в данный момент нет планов ограничивать число болельщиков на матчах. Мы собираемся проводить игры при полных трибунах», — приводит CBC слова вице-президента Хоккейной ассоциации Канады Дина Макинтоша.
По словам Макинтоша, уже продано около 90 процентов билетов на игры турнира.
МЧМ-2022 пройдет с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России будет выступать в группе B с командами Словакии, Швейцарии, Швеции и США.
Дополнительная информация:
https://www.cbc.ca/sports/hockey/world-junior-hockey-championship-alberta-to-have-fans-1.6290936
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