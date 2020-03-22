«Они растворились в негативном обществе». Тренер молодежной сборной рассказал о причинах неудач русских талантов

Бывший тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов поделился мнением, почему Николай Жердев и еще несколько хоккеистов с победного молодежного ЧМ-2003 не смогли в полной мере реализоваться во взрослом хоккее. В настоящее время двукратный чемпион мира Жердев защищает цвета клуба ВХЛ «Рязань».

— Какой талант был тот же Николай Жердев — чуть ли не единственный из тех, кто неважно сыграл на золотом чемпионате-2003! А потом...

— Мы тогда потеряли целую группу талантов. Такая воспитательная работа, какая строилась раньше, теперь не действовала. Скажу просто: мы раньше времени их накормили. А когда люди уже накормлены, мысли становятся другие. Но, повторяю, к Овечкину это отношения не имеет.

Что же касается Жердева, то его звено на ЧМ-2003 действительно было не очень, но я надеялся, что он лучше сыграет на следующий год — за счет опыта. Но, к сожалению, верх взяла невоспитанность, поверхностное понимание того, что требуется от хоккеистов. Противоположность Саше! И это касается не только его. Еще были Шкотов, Аншаков. Серега (Аншаков) был классный, подающий надежды игрок. Но они растворились в этом негативном обществе. (Игорь Рабинер)