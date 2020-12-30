Олимпийский чемпион Кожевников считает Россию фаворитом в матче против Швеции на МЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился с «СЭ» ожиданиями перед матчем сборной России против Швеции на групповом турнире молодежного чемпионата мира 2021 года.

— Если будем так дальше играть, с таким желанием и самоотдачей, а КПД и реализация будут на высоком уровне, то шведов должны обыгрывать, — сказал Кожевников. — Наша сборная фаворит в этом матче. Академизм еще остался, много по углам играли, а надо на ворота больше. Мы уже и так стали чемпионами мира по удержанию шайбы.

Да, у нашей команды две игры подряд, но все находятся в одинаковых условиях. Ребята сейчас раззадорились, молодой организм быстро восстановится. Многое зависит от этого матча, но надо смотреть, что будет у других команд. В четвертьфинал мы и так должны были попадать, дальше у всех все только начинается.

31 декабря, в заключительном матче группового этапа МЧМ-2021 сборная Россия сыграет против Швеции. Начало — в 5.30 (Мск).

(Анастасия Пастернак)