Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью «СЭ» прокомментировал победу сборной России над США (5:3) в стартовом матче группового турнира молодежного чемпионата мира 2021 года.

— Хорошая игра. Немного в конце подсели, а в остальном все удалось, для первой игры просто замечательно, — сказал Кожевников «СЭ». — Пока рано говорить о влиянии Ларионова на игру команды. Все звенья проявили себя, получилась у нас хорошая и дружная команда. Наша болезнь, что мы не умеем заканчивать игры с хорошим счетом. Все время создаем для публики переживания. Надо продолжать играть ответственно.

Зеграс поехал что-то кричать к нашей скамейке? Пускай кричат! Это уж во все времена. Ничего страшного нет, наши тоже кричали. Эмоции, молодежь. Никакой грязной игры со стороны американцев не было, они просто хотели забить. Ничего особенного, — заявил Кожевников.

Во время матча МЧМ Россия — США (5:3) при счете 4:3 после третьего гола американской сборной автор шайбы Тревор Зеграс проехал мимо скамейки российской команды, и, судя по трансляции, что-то кричал нашим хоккеистам. Наши хоккеисты проигнорировали бурную радость игрока США и не стали вступать с ним в конфликт.

(Сергей Федоров)