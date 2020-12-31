Олимпийский чемпион Кожевников заявил, что Россия не играла грязно в матче МЧМ против Швеции

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» победу сборной России в овертайме в матче против Швеции (4:3) на молодежном чемпионате мире.

— Ребята молодцы, проявили характер. Да, победный гол на последней минуте овертайма, но это вещь тяжелая. Чувствовалось, что наши должны сейчас забить, все-таки выглядели посильней тогда. Но это пока только сражение, битву мы еще не выиграли. Если говорить честно, то шведы выглядели более технично, но счет на табло.

Пускай они говорят, что хотят, пускай хвалят себя, но счет 4:3, Россия выиграла. Мы играли жестко, но не грязно. Насчет следующего соперника, тут без разницы, с кем играть, надо выигрывать, — заявил Кожевников.

Матчем против Швеции сборная России завершила для себя групповой турнир с 8 очками. Подопечные Игоря Ларионова уже не опустятся ниже второго места в группе.

(Екатерина Звенигородская)