Нападающий молодежной сборной России Александр Хованов после победы в первом матче CIBC Canada Russia Series 2019 над сборной лиги Квебека (4:3) отметил, что мечтает попасть в состав команды на молодежный чемпионат мира.

— Последний раз выступал за сборную в Сочи, — цитирует официальный сайт ФХР Хованова. — Каждый раз, когда получается представлять свою страну — настроение отличное. Требования тренерского штаба мне хорошо знакомы, Валерий Николаевич объяснил нюансы игры в неравных составах, в своей зоне. Хорошо, что выиграли, знаю, что ребятам было тяжело после дороги. Эта победа многое говорит о том, что мы можем играть под давлением, независимо от положения, в котором находимся.

У нас хорошее взаимопонимание с русскими ребятами из лиги Квебека, мы много играли вместе за юниорские сборные. И в самой лиге хоккей очень похожий — нам было легко найти взаимопонимание.

Никита Александров — хороший центр, может одинаково хорошо сыграть в нападении и защите. Рад за него, что он провел первый матч за сборную, это большое событие. Тем более, что он и сыграл хорошо.

Жалко, что можно провести только два матча? Ну конечно, хочется сыграть и с другими лигами, проверить свой уровень, показать нашу игру. Но это правила, ничего не поделаешь. Может быть, они поменяются в будущем, было бы здорово.

Оказаться в Чехии на молодежном чемпионате мира — мечта для всех здесь. Я помню как смотрел тот матч, в котором наша команда отыгралась с 0:3 и выиграла, с тех пор мечтаю выиграть золото чемпионата мира в составе молодежки. В прошлом году попасть в состав не получилось, но в этом у меня есть хороший шанс, как мне кажется. Я стал старше, хорошо подготовился к сезону. Главное — продолжать играть в свою игру.