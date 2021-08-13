Объявлен состав сборной России для подготовки к Турниру четырех наций

17 августа молодежная сборная России (игроки до 20 лет) приступит к учебно-тренировочному сбору перед Турниром четырех наций (26-28 августа, Годонин, Чехия), информирует сайт ФХР. Тренерский штаб вызвал для участия в сборе вызвал 28 хоккеистов.

Вратари: Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин («Динамо»), Захар Виноградов («Буран»).

Защитники: Егор Cавиков («Лада»), Михаил Березовский, Никита Смирнов (оба — СКА), Семён Буйван («Трактор»), Филат Зотов («Витязь»), Дмитрий Костенко («Спартак»), Даниил Кузьмин (ЦСКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Роман Романов («Локомотив»), Максим Федотов («Торпедо»).

Нападающие: Данил Авершин, Василий Пономарёв (оба — «Спартак»), Александр Агапов («Северсталь»), Семён Демидов («Витязь»), Иван Дидковский («Динамо»), Никита Дишковский, Илья Иванцов, Даниил Лазутин (все — СКА), Дмитрий Зуган, Егор Кузьминов (оба — ЦСКА), Кирилл Кадышев («Трактор»), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба — «Ак Барс»), Дмитрий Овчинников («Сибирь»), Павел Тютнев («Локомотив»).

Тренерский штаб: Игорь Ларионов (главный тренер), Владимир Филатов (тренер), Олег Браташ (тренер), Николай Хабибулин (тренер вратарей), Владимир Попов (тренер-методист), Александр Кофанов (тренер по физподготовке).

В программе сбора в подмосковном УТЦ «Новогорск» — технико-тактическая занятия, тренировки на льду, в тренажерном и атлетическом залах. 25 августа сборная России U20 отправится в Чехию. В рамках турнира команда проведет три матча — со сборными Швеции, Финляндии и Чехии.