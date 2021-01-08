Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин высказался по поводу того факта, что Игорь Ларионов продолжит работу на посту главного тренера и будет готовить молодежную сборную к МЧМ-2022.

«Кто пишет, что Ларионову нужно набраться опыта? Обыватели, а спорить с ними немножко неправильно. Об этом должны рассуждать хоккейные люди. Я считаю, у Ларионова опыта больше, чем у всех вместе взятых. Просто он не работал тренером официально, но это не говорит, что у него нет этого опыта. А то у нас сразу на это пиняют, по мне, это глупость полная!»

«То, что оставили Ларионова — это правильно, нельзя разбрасываться. Для того, чтобы дать результат, нужно время. У любого тренера, начиная от Тихонова и Тарасова, до того, как они стали великими тренерами, всегда было время и возможность реализовать то, чего они хотят. Тихонов и Тарасов разве все с первого раза выиграли? Что смеяться-то? Люди бы сначала перед тем, как писать, мозгами бы пошевелили, а потом бы давали комментарии. Оставить Ларионова — правильное решение. У нас в КХЛ меняют тренера через каждые три месяца. Кому от этого лучше? Кто больше всего выигрывал Кубок Гагарина? Казань, у которой был один и тот же тренер. Нужна стабильность в работе», — сказал Николишин в комментарии «СЭ».

Молодежная сборная России проиграла Финляндии (1:4) в матче за третье место на МЧМ-2021. В полуфинале мирового первенства команда Ларионова с разгромным счетом уступила канадцам (0:5). Победителем чемпионата мира стали США.

(Владислав Флегонтов)