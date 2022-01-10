Никита Гуслистов о скандале в самолете: «Я слышал про маски, про курение и алкоголь прочитал в прессе»

Форвард молодежной сборной России по хоккею Никита Гуслистов рассказал свою версию скандала в самолете, из-за которого команду сняли с рейса в Канаде.

«Просто в Канаде очень строго к ношению масок относятся, - цитируют хоккеиста «Известия». - Может, мы как-то не готовы к этому были. Там люди некоторые по две маски носят, кто-то вообще защитный экран надевает. А мы, может, немножко халатно к этому отнеслись. И нам сразу начали делать предупреждения. На мой взгляд, может, не особо правильно было сажать нас в самолет с обычными людьми. Потому что, понятно, они не довольны были, когда столько хоккеистов летит. Они тоже начали жаловаться. И компания решила снять нас. Видимо, чтобы уберечь от неприятностей обычных пассажиров.

Нельзя было до носа снимать маски? Да-да. То есть их вообще нельзя было трогать. Чуть-чуть, даже если лежишь, глаза закрыл, пытаешься поспать и снял — сразу тебе говорят: «Надевай». И не предупреждение, а сразу: «Наденьте маску, иначе мы вас высадим».

Честно говоря, я сидел в конце самолета и не видел конкретно, был ли кто-то с алкоголем из чехов, и курил ли кто-то. Просто я услышал, что про маски сказали. А потом уже про курение и алкоголь в прессе прочитал. Это, может быть, к русским немного такое отношение. Считают немного сумасшедшими, вот и написали».

Шведская журналистка Мария Леманн ранее сообщила, что российскую и чешскую молодежные команды сняли с рейса из-за курения, употребления алкоголя и отсутствия масок. Позднее в Федерации хоккея России заявили, что основная претензия авиакомпании-перевозчика заключалась в том, что члены делегации неправильно надели маски. Команда возвращалась на родину после отмены молодежного чемпионата мира.