Никита Чибриков: «Что с Сергеем Зубовым, что с Валерием Брагиным очень приятно работать»

Нападающий СКА и молодежной сборной России Никита Чибриков перед стартом МЧМ-2022 поделился своими впечатлениями о «пузыре» в Эдмонтоне.

— Как проходит ваш день в «пузыре» в Эдмонтоне?

— Делаю все по командному расписанию, особенно здесь не развлечешься. Ледовые тренировки и поход в зал — самое интересное, что происходит в течение дня, в остальное время мы сидим в номерах. В такие моменты мы много общаемся, мы находимся в одном помещении все вместе, — приводит слова Чибрикова сайт КХЛ.

— Насколько жесткие антиковидные правила на МЧМ?

— По сравнению с нашим чемпионатом анитиковидный протокол гораздо жестче. Мы обязаны отсидеть карантин во время которого нам практически нельзя выходить на улицу. Но правила есть правила, и мы их придерживаемся. Я надеюсь, что их соблюдение поможет сдержать распространение инфекции.

— Как вы общаетесь в команде, когда нельзя выходить из номеров?

— Тут это не такая большая проблема. После двухдневного карантина нам разрешили входить в общую комнату, где мы едим и общаемся. Можно и ходить друг к другу в номера, но конечно, не толпой, а по два-три человека. Поэтому у нас нет проблемы в том, чтобы пообщаться с игроками или персоналом команды.

— В чем различия в работе с Валерием Брагиным и Сергеем Зубовым?

— Тренеры тоже люди. У каждого — свой характер, понимание и взгляд. В плане тактики — она схожа в чем-то. Она современная и нам ее преподносят. Не буду раскрывать все секреты, но что с Сергеем Зубовым, что с Валерием Брагиным очень приятно работать, это очень большой опыт. Они придерживаются одной манеры игры, может быть, меняются микроэлементы, но не тактика в целом.