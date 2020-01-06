Никита Александров: «Удаления все повернули в другую сторону»

Форвард сборной России Никита Александров поделился впечатлениями от финала МЧМ-2020 с Канадой (3:4).

— Что произошло при счете 3:1?

— Просто нет слов у меня. Бились до конца, но не хватило. Удалений очень много, просто не хватило.

— Сами матч отдали?

— Да (кивает головой). Конечно, все было в наших руках, но удаления все повернули в другую сторону.

— Что скажете в целом про сборную?

— Команда очень классная, все друг к другу хорошо относятся. Спасибо им за все, и тренерскому штаб — за доверие. (Михаил Зислис)