Никита Александров: «Парни говорят мне: «Будешь за немцев играть, а не за нас»
Нападающий молодежной сборной России Никита Александров поделился ожиданиями от встречи со сборной Германии в рамках молодежного чемпионата мира.
Напомним, что Александров — воспитанник немецкого хоккея, которого неоднократно хотели привлечь в сборную Германии, но он неизменно отказывался.
— Никто лучше вас сборную Германии не знает. Расскажите о ней?
— У них есть очень хорошие ребята — Зайдер, Бокк, Штютцле. Хорошо катаются, хорошо играют. Но мы будем фокусироваться на себе.
— Говорят, в Германии сейчас бум хоккея. Финал Олимпиады, талантливое поколение. С чем это связано?
— Просто хоккей растет. Намного лучше стало в плане подготовки.
— Вы уезжали за океан в частности потому, что в Бундеслиге молодым играть не давали. А сейчас Штютцле, Петерка, Райхел в 17 уже там играют и получают много времени. Что изменилось?
— Не знаю, что изменилось. Но шансы ребятам дают. И они этим пользуются.
— Вас перевели в спецбригаду большинства. Что от вас требуется?
— Я стараюсь действовать просто. Побольше бросать и делать все побыстрее. Хочу помочь ребятам получше разыгрывать.
— Вы многих знаете в сборной Германии?
— Многих. Мы общаемся. Но я не жду подколов от них. Хотя на льду мы не друзья.
— А в сборной России над вами подшучивают на эту тему?
— Иногда. Говорят, мол, будешь за немцев играть, а не за нас. Но это шутки, конечно. (Игорь Еронко)
Сборная России сыграет с Германией 31 декабря. Начало матча — 17.00 (мск).