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Никита Александров: «Историческое достижение? Завтра игра с США»

00:45
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Нападающий молодежной сборной России Никита Александров не склонен поддаваться эмоциям после разгромы Канады на МЧМ (6:0).

28&nbsp;декабря. Острава. Россия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 6:0. Россияне впервые в&nbsp;истории МЧМ победили канадцев с&nbsp;разницей в&nbsp;шесть шайб.Россия — Канада — 6:0. Чистый восторг! Ждем продолжения!

— Видели хоть раз за карьеру, чтобы канадцы так разваливались и бросали играть?

— Нет, не видел. Мы просто, думаю, держали их, чтобы не дать даже шанса войти в игру, и в атаке хорошо действовали.

— Победа над Канадой со счетом 6:0 — историческое достижение, самая крупная победа. Можете назвать этот матч лучшим в жизни?

— Конечно, хорошо обыграть канадцев, но мы смотрим вперед. Завтра — встреча с США, потом — другие матчи.

— Американцев уже разбирали? Похожи на канадцев?

— Они тоже играют агрессивно, будем готовиться, отталкиваясь от этого.

— Что говорил Брагин перед третьим периодом? Казалось бы, игра уже сделана, что еще оставалось?

— Мы просто хотели играть так же, как и до этого, не давать канадцам никаких шансов войти в игру.

— Не было установки забить еще больше, или же отстоять в защите и сохранить ворота сухими?

— Вообще не думали об этом, во втором и третьем периоде играли так, будто счет на табло 0:0. (Игорь Еронко)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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