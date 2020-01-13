«Никакого конфликта у Брагина и Ларионова не было». Лидер сборной России на МЧМ опроверг слухи

Защитник ЦСКА и сборной России Александр Романов рассказал о молодежном чемпионате мира-2020.

— Расскажите правду: был ли конфликт между Брагиным и Ларионовым? Чувствовали ли вы его?

— Не было, не чувствовал. Постоянно удивляюсь, когда читаю что-то подобное.

— Вы не могли не заметить в раздевалке.

— Нет, никакого конфликта вообще не было.

— Некоторые обращали внимание на то, что они не поздравляли друг друга после побед.

— Не знаю, разногласий никаких не было, может, они действительно не показывали этого нам. Всегда удивляюсь, когда меня об этом спрашивают.

— Просто разные тренеры, разное понимание...

— После поражения начинают искать какие-то причины, иногда глупые. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

Полное интервью Романова можно прочитать здесь.