«Никакого конфликта у Брагина и Ларионова не было». Лидер сборной России на МЧМ опроверг слухи
21:24
Защитник ЦСКА и сборной России Александр Романов рассказал о молодежном чемпионате мира-2020.
— Расскажите правду: был ли конфликт между Брагиным и Ларионовым? Чувствовали ли вы его?
— Не было, не чувствовал. Постоянно удивляюсь, когда читаю что-то подобное.
— Вы не могли не заметить в раздевалке.
— Нет, никакого конфликта вообще не было.
— Некоторые обращали внимание на то, что они не поздравляли друг друга после побед.
— Не знаю, разногласий никаких не было, может, они действительно не показывали этого нам. Всегда удивляюсь, когда меня об этом спрашивают.
— Просто разные тренеры, разное понимание...
— После поражения начинают искать какие-то причины, иногда глупые. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)
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