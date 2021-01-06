Ни один российский хоккеист не попал в число лучших игроков МЧМ
Стали известны лучшие игроки молодежного чемпионата мира 2021 года. Из них составлена символическая пятерка турнира.
Звание самого ценного игрока получил нападающий сборной США Тревор Зеграс. Он стал лучшим бомбардиром, в семи матчах набрав 18 (7+11) очков. Также в тройку лучших форвардов попали Дилан Козенс из Канады и Тим Штутцле из Германии.
Лучшим вратарем стал Девон Леви, представляющий Канаду. Пару защитников составили его партнер по команде Боуэн Байрам и Вилле Хейнола из сборной Финляндии.
Отметим, что ни один игрок из сборной России не попал в символические команды по итогам турнира.
Чемпионом мира стала сборная США, обыгравшая Канаду в финале со счетом 2:0. Третье место заняла команда Финляндии, которая в матче за третье место победила Россию (4:1).
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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