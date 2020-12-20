НХЛ назвала символическую сборную России на МЧМ за все годы

Официальный сайт НХЛ представил состав двух символических пятерок сборной СССР/России за всю историю турнира.

1-я пятерка

Вратарь: Евгений Белошейкин (двукратный чемпион, самый побеждающий вратарь в истории турнира — 14 побед). Защитники: Вячеслав Фетисов (трехкратный чемпион, дважды лучший защитник турниров), Александр Романов (2-й результат по очкам на МЧМ среди защитников в истории отечественного хоккея — 14 (2+12) в 14 матчах). Нападающие: Александр Овечкин (4-й снайпер в истории МЧМ — 18 голов в 18 матчах), Александр Могильный (35 очков в 20 матчах за три турнира), Павел Буре (лучший снайпер в истории МЧМ — 27 голов в 21 матче).

2-я пятерка

Вратарь: Андрей Василевский. Защитники: Михаил Татаринов, Дмитрий Орлов. Нападающие: Евгений Кузнецов, Евгений Малкин, Владимир Крутов.

Молодежный ЧМ пройдет с 25 декабря по 5 января. Россияне стартуют игрой с США, которая пройдет 26 декабря, начало — в 5.30 по московскому времени.