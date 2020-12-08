Несколько игроков молодежной сборной Канады покинули команду по медицинским причинам

Сразу несколько игроков молодежной сборной Канады покинули расположение команды, которая готовится к домашнему чемпионату мира, сообщает в Twitter журналист Райан Ришо.

Из сборной уехали защитники Мэттью Робинсон, Мэйсом Миллман, Дэмон Хант и нападающий Ридли Григ. При этом отмечается, что хоккеисты покинули команду «по требованию медицинского протокола».

Ранее состав и персонал молодежной сборной Канады по хоккею ушел на 14-дневный карантин из-за двух случаев заражения коронавирусом. После этого сборная Канады приостановила все тренировочные мероприятия перед чемпионатом мира.