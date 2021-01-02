Немецкий форвард простил сборную России, не попав в пустые ворота

Нападающий сборной Германии Флориан Элиас упустил отличную возможность сравнять счет в матче 1/4 финала МЧМ-2021 против команды России. В начале второго периода он не смог попасть с острого угла по пустым воротам.

Ярослав Аскаров справился с первым броском соперника, но далеко выкатился из ворот. Элиас первым успел к отскочившей шайбе, но не смог переправить ее в ворота.