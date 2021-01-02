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Немецкий форвард простил сборную России, не попав в пустые ворота

21:08
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Нападающий сборной Германии Флориан Элиас упустил отличную возможность сравнять счет в матче 1/4 финала МЧМ-2021 против команды России. В начале второго периода он не смог попасть с острого угла по пустым воротам.

Ярослав Аскаров справился с первым броском соперника, но далеко выкатился из ворот. Элиас первым успел к отскочившей шайбе, но не смог переправить ее в ворота.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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