«Некрасивое поведение со стороны капитана». Канадский журналист раскритиковал хоккеиста сборной, не снявшего шлем во время гимна России

Аналитик телеканала TSN Джефф О'Нил раскритиковал капитана сборной Канады Барретта Хэйтона за то, что тот не снял шлем, когда исполнялся гимн сборной России после окончания матча группового этапа МЧМ-2020 (0:6).

— Я очень разочарован. Ты прекрасно знаешь, что после игры нужно снимать шлем. Канадский гимн играет, российский... Выиграл ты, выиграл соперник... Ты должен снять шлем. Это некрасивое поведение со стороны капитана сборной Канады.

Такое не забывается. Каждый хоккеист прекрасно об этом знает.