Назван капитан сборной Чехии на молодежном чемпионате мира
22 декабря, 23:53
Сборная Чехии назвала капитана команды на молодежный чемпионат мира в Канаде. Им стал проспект «Монреаля» Ян Мушак.
19-летний форвард выступает в юниорской лиге Онтарио в составе «Гамильтона». В этом сезоне он набрал 31 (17+14) очко в 25 матчах.
МЧМ-2022 пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 5 января.
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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде
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