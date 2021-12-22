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Назван капитан сборной Чехии на молодежном чемпионате мира

22 декабря, 23:53

Сборная Чехии назвала капитана команды на молодежный чемпионат мира в Канаде. Им стал проспект «Монреаля» Ян Мушак.

19-летний форвард выступает в юниорской лиге Онтарио в составе «Гамильтона». В этом сезоне он набрал 31 (17+14) очко в 25 матчах.

МЧМ-2022 пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 5 января.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде