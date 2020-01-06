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«Наши парни провели отличный турнир». СКА — об игре молодежной сборной России на МЧМ-2020

01:45
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5 января сборная Канады обыграла Россию (4:3) в финале молодежного чемпионата мира-2020 в чешской Остраве. Официальный Twitter СКА поддержал игроков команды Валерия Брагина.

«Наши парни провели отличный турнир. Но нам достается лишь серебро», — написано в Twitter СКА.

Сборная Канады обыграла Россию в финале МЧМ-2020 // Слезы после поражения. Эмоции российских игроков после матча с Канадой?

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