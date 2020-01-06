«Наши парни провели отличный турнир». СКА — об игре молодежной сборной России на МЧМ-2020
01:45
5 января сборная Канады обыграла Россию (4:3) в финале молодежного чемпионата мира-2020 в чешской Остраве. Официальный Twitter СКА поддержал игроков команды Валерия Брагина.
«Наши парни провели отличный турнир. Но нам достается лишь серебро», — написано в Twitter СКА.
Наши парни провели отличный турнир.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) January 5, 2020
Но нам достается лишь серебро? pic.twitter.com/nCLFNv6KrV
Сборная Канады обыграла Россию в финале МЧМ-2020 // Слезы после поражения. Эмоции российских игроков после матча с Канадой?
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