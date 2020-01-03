Нападающий сборной Швеции Фагемо: «В сборной России опасны все»
Нападающий молодежной сборной Швеции Самуэль Фагемо поделился ожиданиями от матча с командой России в полуфинале молодежного чемпионата мира.
— Мы выиграли пять матчей, играем уверенно и слаженно всей командой. Все четыре тройки показывают классный хоккей. И все складывается хорошо. В большинстве у нас неплохо получается. Мы работаем над этим компонентом, смотрим видео, общаемся между собой. Нам нравится играть в большинстве.
Сборная России — сильная команда, в которой много мастеровитых игроков. В каждом звене есть топ-хоккеисты, которые могут и забить, и создать момент партнеру. Нас ждет сложный матч, но точно веселый. А чтобы победить, нужно сильно сыграть как в защите, так и в атаке.
Матчей сборной России на этом турнире не видел, только хайлайты. Но знаю, что в ней опасны все.
Не сомневаюсь, что матч будет жестким, это же плей-офф, полуфинал. Жду высокого темпа и высоких скоростей. И упорной игры. (Игорь Еронко)
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