Нападающий сборной России, оформивший дубль в матче с США, читает книгу про самопиар

Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев стал главным героем стартового матча МЧМ против американцев (5:3), забросив две шайбы. В интервью «СЭ» 18-летний форвард рассказал о победе над США, карьере и увлечении книгами.

— Вы взяли с собой много книг. Все говорят, что это нехарактерно для хоккеистов. Вас удивила такая реакция?

— Это не должно быть особенным фактом. Если кому-то это не нужно, я никого не заставляю читать. Мне просто интересно развиваться не только в одном направлении, а остальное время проводить в телефоне. Я из этого ничего не получаю. А от чтения книг я получаю, скажем так, советы, которые мне помогут в дальнейшей жизни.

«Шантарам «недавно прочитал. Очень жизненная книга. Я прочитал ее за три недели. Меня родители попросили пересказать. Она большая, но я помню все в мелких деталях. Ее так хорошо написали, что я будто сам побывал в тех местах. В данный момент читаю книгу «Ни Сы», а еще книгу про самопиар спортсмена.

— Вы говорили, что к вам еще чемодан книг едет.

— Уже. Янчику Кузнецову дал одну почитать. Может, еще кто возьмет.

— Какие книги в чемодане?

— Не скажу. Перед отъездом купил многие. Просто положил в чемодан. Как начну читать, точно расскажу.

— Это помогает переключаться между играми?

— Конечно. Да и время быстрее идет. Между матчами отвлекаешься от всего. Когда читаешь книгу, то твой взгляд по-другому работает. Когда ты смотришь в телефон, то сконцентрирован в одной точке.

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