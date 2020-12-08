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Нападающий сборной Германии пропустит МЧМ-2021 из-за коронавиурса

16:43
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Еще один нападающий молодежной сборной Германии заболел коронавирусом. Положительный тест стал Нино Киндер, сообщает Twitter хоккейного союза Германии.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне 25 декабря — 5 января. Ранее стало известно, что коронавирусом заболел один из лидеров немецкий молодежки Лукас Райхел.

Сборная Германии на молодежном чемпионате мира сыграет в группе с командами Канады, Финляндии, Швейцарии и Словакии.

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