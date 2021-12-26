МЧМ по хоккею 2022
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Нападающий сборной Финляндии Ламберт забросил первую шайбу МЧМ-2022

22:34

Сборная Финляндии играет с командой Германии в стартовом матче молодежного чемпионата мира в Канаде.

Финны открыли счет в первом периоде. Автором первой шайбы турнира стал нападающий Брэд Ламберт, который котируется на уровне высокого номера первого раунда драфта НХЛ-2022.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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