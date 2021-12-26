Нападающий сборной Финляндии Ламберт забросил первую шайбу МЧМ-2022

Сборная Финляндии играет с командой Германии в стартовом матче молодежного чемпионата мира в Канаде.

Финны открыли счет в первом периоде. Автором первой шайбы турнира стал нападающий Брэд Ламберт, который котируется на уровне высокого номера первого раунда драфта НХЛ-2022.