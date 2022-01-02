Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев уверен, что в инциденте со снятием российской команды с самолета Калгари — Франкфурт разберутся.

«Я сидел в конце самолета, там, где сидят стюардессы. Когда загрузились на рейс, я не видел, что там происходило. Включил наушники, собрался засыпать и уже почти уснул, как мне постучала по плечу соседка по месту и сказала, что все команды просят на выход. Почему — я так и не понял. У сборной России алкоголя на борту не было. Игроку финнов стало плохо? Да. Только это случилось не в самолете, а в зале ожидания. Он буквально «выдал все из себя». Это факт, видели все. Его потом обратно посадили на место.

Конечно, очень неприятно, что такое случается. Не хотелось бы, чтобы это повторялось в дальнейшем. Если нас высадили несправедливо, то, уверен, в этом обязательно разберутся, все встанет на свои места и все будет хорошо", — цитирует «Чемпионат» Пономарева.