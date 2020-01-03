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Нападающий молодежной сборной Швеции ударил соперника в пах. Объясняет, что получилось случайно

01:44

Нападающий молодежной сборной Швеции Юнатан Берггрен после завершения матча 1/4 финала чемпионата мира против Чехии (5:0) прокомментировал эпизод, в котором ударил соперника в область паха.

— Все случилось в сутолоке у ворот. Мы защищали вратаря. А чешский игрок оттолкнул меня. Я просто потерял равновесие. Это случайное стечение обстоятельств, — цитирует Берггрена Aftonbladet.

Конечно, я не намеревался делать ничего подобного. На видео видно, как меня толкают. Просто пытался удержать равновесие.

Дисквалификация? Не думаю об этом. Сейчас все моим мысли заняты подготовкой к игре против России.

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