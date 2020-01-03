Нападающий молодежной сборной Швеции ударил соперника в пах. Объясняет, что получилось случайно
01:44
Нападающий молодежной сборной Швеции Юнатан Берггрен после завершения матча 1/4 финала чемпионата мира против Чехии (5:0) прокомментировал эпизод, в котором ударил соперника в область паха.
— Все случилось в сутолоке у ворот. Мы защищали вратаря. А чешский игрок оттолкнул меня. Я просто потерял равновесие. Это случайное стечение обстоятельств, — цитирует Берггрена Aftonbladet.
Конечно, я не намеревался делать ничего подобного. На видео видно, как меня толкают. Просто пытался удержать равновесие.
Дисквалификация? Не думаю об этом. Сейчас все моим мысли заняты подготовкой к игре против России.
?? Jan Sir kicked in the groin here by ?? Jonatan Berggren— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) January 2, 2020
? @TSN_Sports #WorldJuniors pic.twitter.com/rOR7bCFucT
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